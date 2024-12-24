Antalya’da 2 gün sağanak önlemi

Antalya'nın yüksek rakımlı bölgelerinde yaşanacak yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların gerekli tedbirleri aldıktan sonra trafiğe çıkmaları gerektiğini belirten Vali Şahin, "Antalya-Konya yolu Alacabel mevkii ve 1300-1400 rakımlı bölgelerimiz için yoğun kar yağışı uyarısı var. Bu yolu kullanacak vatandaşlarımızın araçlarında kış lastiği ve zincir gibi gerekli donanımları mutlaka bulundurmaları gerekiyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya genelinde yalnızca taşımalı eğitim yapan okullarda yarın eğitime bir günlüğüne ara verme kararı aldık. Yarın sabahın ilk saatleriyle beraber tüm kamu kurumlarımız, belediyelerimiz, AFAD, DSİ, Karayolları, emniyet ve jandarma ekiplerimiz sahada olacak. Hep birlikte bu süreci en az zararla atlatmak için çalışacağız." diye konuştu.

TEK TEK SIRALADI

Valilik sosyal medyadan uyarılarısın söyle: "24-25 Aralık tarihlerinde devam etmesi tahmin edilen sağanak yağışlar ve muhtemel fırtına nedeniyle, özellikle dere yataklarında evi bulunan, sitelerin kapalı otoparklarında araçları olan, zemin kodunun altındaki iş yerlerinde malzemeleri bulunan, Seralarda ve tarım arazilerinde kalan vatandaşlarımızın, dikkatli olması ve gerekli tedbirleri almaları, Konya - Antalya yolunu kullanacak sürücülerimizin kar lastiği ve zincir takmaları önemle rica olunur"