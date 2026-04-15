Antalya’da 2 katlı evde korkutan yangın! Alevlerin arasında kaldılar: 2 çocuğu komşuları kurtardı
Giriş Tarihi: 15.04.2026 16:41
Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen yangın korkuttu. Alevlerin arasında kalan 10 ve 7 yaşlarındaki kız kardeşler, kapıyı kırıp içeri giren komşuları tarafından kurtarıldı. İşte, feci yangının detayları…
Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında Abit ailesinin yaşadığı 2 katlı müstakil evde kız kardeşler Lema ve Tena Abit'in yalnız olduğu sırada yangın çıktı.
KIZ KARDEŞLER BÖYLE KURTARILDI
Alevleri gören komşular, evin kilitli dış kapısını kırıp, kız kardeşleri dışarı çıkardı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
ALEVLER DİĞER EVE DE SIÇRADI
Tüm evi saran alevler, yandaki eve de sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını söndürdü.
Evinin yandığı haberini alan baba Ahmet Abit olay yerine gelirken, dumandan etkilenen kız kardeşler tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Yangın nedeniyle 2 ev kullanılamaz hale geldi, 1 ev ve 1 araç da zarar gördü.
