Antalya’da 3 aylık hemşire eşini katletmişti: Katil koca Halit Can Sakman’dan pişkin savunma! İfadesi ortaya çıktı

Korkunç olay, 9 Mart'ta saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Her ikisi de özel hastanede hemşire olarak çalışan 3 aylık evli Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, öğle saatlerinde maddi problemler nedeniyle tartıştı. Halit Can Sakman akşam saatlerinde eve geldiğinde çift arasında yine tartışma alevlendi.Tartışmanı kavgaya dönüşmesi üzerine Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman'a bıçakla saldırdı. Son olarak eline geçirdiği satır ile eşinin boğazını kesti.