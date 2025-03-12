Antalya’da 3 aylık hemşire eşini katletmişti: Katil koca Halit Can Sakman’dan pişkin savunma! İfadesi ortaya çıktı

Korkunç olay, 9 Mart'ta saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Her ikisi de özel hastanede hemşire olarak çalışan 3 aylık evli Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, öğle saatlerinde maddi problemler nedeniyle tartıştı. Halit Can Sakman akşam saatlerinde eve geldiğinde çift arasında yine tartışma alevlendi.Tartışmanı kavgaya dönüşmesi üzerine Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman'a bıçakla saldırdı. Son olarak eline geçirdiği satır ile eşinin boğazını kesti.
KAN KAYBINDAN HAYATINI KAYBETTİ
Kavga ve çığlık seslerine seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekibi, Sevcan Demir Sakman'ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde , bileklerinde, karnında ve boğazında kesi bulunan Sevcan Demir Sakman'ın aşırı kan kaybından yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz Sevcan'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Boynunda ve elinde kesik olan Sakman, Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polisin olay yeri incelemesinde, yerde birinin sapı kırık, 2 bıçak olduğu belirlendi. İşlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Sevcan Demir Sakman'ın cenazesi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.
Eşinin kendisini beğenmeyip başka erkeklerle kıyasladığını öne süren Sakman, "Eşim bana bıçakla saldırınca mutfağa gittim. Elime ne aldığımı hatırlamıyorum. Ben de karşılık verdim" dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Halit Can Sakman, 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Ancak boğazındaki yaranın ağır olması nedeniyle hastaneye götürülerek mahkum koğuşuna kondu. Tedavisini tamamlanmasını ardından Sakman'ın cezaevine gönderileceği öğrenildi.
PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Halit Can Sakman'a bir süre önce kişilik bozukluğu teşhisi konulduğu, bu nedenle psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi. Olayı öğrenen Sevcan'ın yakınları ise, büyük şok yaşadı.