Antalya’da 3 ayrı kaza: 3 ölü

Korkunç kazanın ilki, saat 03.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Atatürk Bulvarı Öğretmenevleri Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şehir Merkezi'nden Kemer istikametine seyir halinde olan Ömer Faruk Nalbant yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra alev aldı. Aracın yanma anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonrası alevler aracı küle çevirirken sürücü koltuğunda sıkışan Ömer Faruk Nalbant dışarı çıkmayı başaramadı. Yangına müdahale eden diğer sürücülerin tüm uğraşlara karşın sürücünün cansız bedeni araçtan çıkartılabildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nalbant'in öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen sürücünün yakınları "Benim de canımı al" diyerek sinir krizi geçirdi. Kazanın ardından Nalbant'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Ömer Faruk Nalbant'ın cenazesinin Yalova'da toprağa verileceği öğrenildi.
FİZİK ÖĞRETMENİ HAYATINI KAYBETTİ
Antalya'da kullandığı motosikletle aydınlatma direğine çarpan Konyaaltı Bahtılı meslek Anadolu Lisesi'nde fizik öğretmenliği yapan ve aynı zamanda müzisyen olan Hakkı Sucugil yaşamını yitirdi. Kaza, sabah erken saatlerde Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı´nda meydana geldi. Fizik öğretmeni ve aynı zamanda müzisyenlik yapan Hakkı Sucugil, kontrolünü kaybettiği motosikletiyle aydınlatma direğine çarptı. Sucugil, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı öğrenen Hakkı Sucugil'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz öğretmenin cenazesinin Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi.
YARALANAN ANNEYİ OTOMOBİL EZDİ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada 3 çocuk annesi Gamze Aras (24) hayatını kaybetti. Kaza Manavgat Ulualan yolunda meydana geldi. Hüseyin Sır'ın kullandığı motosiklet Ulualan tali yolda bir başka motosiklet ile çarpıştı. Gamze Aras ile imam nikahlı eşi Hüseyin Sır ile Hülya (6) Eyüp (4) ve Önder (2) yaralandı.
Gamze Aras annesine kazayı telefon ile arayarak haber verdiği sırada yoldan geçen araç talihsiz anneye çarptı. Gamze Aras hayatını kaybetti. Eşi ve 3 çocuğu ise ağır yaralandı. Gamze Aras Manavgat'ta yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.