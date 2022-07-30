Antalya’da 3 ayrı kaza: 3 ölü

HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası alevler aracı küle çevirirken sürücü koltuğunda sıkışan Ömer Faruk Nalbant dışarı çıkmayı başaramadı. Yangına müdahale eden diğer sürücülerin tüm uğraşlara karşın sürücünün cansız bedeni araçtan çıkartılabildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nalbant'in öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen sürücünün yakınları "Benim de canımı al" diyerek sinir krizi geçirdi. Kazanın ardından Nalbant'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Ömer Faruk Nalbant'ın cenazesinin Yalova'da toprağa verileceği öğrenildi.