Giriş Tarihi: 15.05.2026 19:19

Antalya’da 40 metrelik falezlerden aşağı düştü: Cansız bedeni çıkarmak için ekipler seferber oldu!

Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada çitleri aşan bir şahıs 40 metre yükseklikten aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, cansız bedeni kayalıklara sürüklenen şahıs yapılan çalışmalar sonucu falezlerden yukarı çıkarıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Düden Park içerisinde bulunan Düdten Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şelalenin denize döküldüğü noktada çitleri aşan bir şahsın denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve deniz polisi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler su yüzeyinde bir şahsın hareketsiz yattığını gördü. Havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle su yüzeyinde hareketsiz yatan şahsın cansız bedeni kayalıkların arasına sürüklendi.

Bunun üzerine şahsın cansız bedeninin, olay yerinde hazır bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip tarafından alınmasına karar verildi. Şahsın yanına inmek için hazırlıklarını yapan itfaiye ekipleri patika yolu kullanarak falezlerden aşağıya indi.

İsminin Mehmet Şan (41) olduğu öğrenilen şahsı çıkarmak için ekipler çalışma başlattı. Şan'ın cansız bedeni iple erişim teknikleri kullanılarak ekipler tarafından 40 metrelik falezlerden yukarı çıkartıldı.

Çevrede bulunan yerli ve yabancı turistler ekiplerin çalışmasını meraklı gözlerle izleri. Olay Yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mehmet Şan'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

