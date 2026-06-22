Antalya’da 5 farklı yangın zamanında müdahale ile söndürüldü

Ekipleri alarma geçiren ilk yangın, saat 16.00 sıralarında Kaş'a bağlı Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazözlerle karadan söndürme çalışmalarına başlanırken, helikopterler de hava desteği verdi. Yangın yürütülen çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Antalya'da bugün ayrıca Döşemealtı ve Alanya ilçelerinde 2 orman ve 2 ekili alanda yangın çıktı. Bu yangınlar da ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör