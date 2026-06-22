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Giriş Tarihi: 22.06.2026 21:02

Antalya’da 5 farklı yangın zamanında müdahale ile söndürüldü

Antalya'da 5 farlı yerde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da 5 farklı yangın zamanında müdahale ile söndürüldü
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Ekipleri alarma geçiren ilk yangın, saat 16.00 sıralarında Kaş'a bağlı Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazözlerle karadan söndürme çalışmalarına başlanırken, helikopterler de hava desteği verdi. Yangın yürütülen çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Antalya'da bugün ayrıca Döşemealtı ve Alanya ilçelerinde 2 orman ve 2 ekili alanda yangın çıktı. Bu yangınlar da ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ANTALYA

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Antalya’da 5 farklı yangın zamanında müdahale ile söndürüldü
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