Antalya’da 50 milyon liralık vurgun! Emniyet müdürü yalanıyla 6 daireyi sattırıp parasını aldılar

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne müracaatta bulunan M.A. ve eşi F.A.; tanımadıkları kişiler tarafından arandıklarını, arayan kişilerin telefonda kendisini emniyet müdürü olarak tanıttığını, baskı altındaki yönlendirmelerle banka hesaplarında bulunan paralar, evde bulunan ziynet eşyaları ve toplam 6 ayrı dairesini satıp nakde çevirdikten sonra yaklaşık 50 milyon TL paranın bir miktarını elden verdiklerini, bir miktarını şüphelilerin yönlendirdiği banka hesaplarına havale ettiklerini belirterek şikayetçi oldu.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen 15 şüpheliyi Antalya merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet şarjör, 74 adet fişek, cep telefonları ve sim kartları ele geçirildi. Suç gelirleri kapsamında, 1 adet daire, 3 araç ile 1 milyon TL nakit paraya el konuldu. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı. 6 dairesi giden M.A. ve eşi F.A.ise dolandırıcıların en ağır cezayı almalarını istedi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör