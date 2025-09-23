Antalya’da 730 milyonluk vurgun planı: Dublör yöntemi işe yaramadı!

GÖREVLİ MEMUR İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin müştekinin sosyoekonomik ve kişisel bilgilerini ele geçirerek sahte kimlik düzenlediği, GSM hattı operatör değişikliğiyle e-Devlet şifresini değiştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca Antalya'daki bir hastanede görevli memurla iş birliği yaparak dublör şahsa sağlık raporu aldığı, noter çalışanının dublörün evine giderek 3. şahıs adına vekâlet vermesini sağladığı ve ilk etapta yaklaşık 50 milyon TL değerindeki İstanbul'daki bir gayrimenkul için Tapu Müdürlüğü'ne başvuru yapıldığı ortaya çıkarıldı. Müşteki R.Ö.'nün tüm mal varlığının yaklaşık 730 milyon TL olduğu belirlendi.