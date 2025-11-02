Antalya’da acı kaza: Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Muhammed hayatını kaybetti!

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Muhammed Dölek'in cenazesi, sabah saatlerinde ailesi tarafından teslim alındı. Cenazenin teslimi sırasında Dölek'in ağabeyi Hasan Dölek, bir arkadaşını omzuna başını koyarak gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorluk çeken ağabey, arkadaşları ve yakınları tarafından teselli edildi. Dölek'in cenazesi, defnedilmek üzere Aksaray'ın Eskil ilçesine götürüldü.