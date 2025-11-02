Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da acı kaza: Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Muhammed hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 2.11.2025 14:38

Antalya'da acı kaza: Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Muhammed hayatını kaybetti!

Antalya'nın Kemer ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Muhammed Dölek (27) hayatını kaybetti. Dölek’in cenazesi defnedilmek üzere, gözyaşlarıyla Aksaray'ın Eskil ilçesine götürüldü.

DHA Yaşam
Antalya’da acı kaza: Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Muhammed hayatını kaybetti!

Acı kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kemer ilçesi D-400 Karayolu Ulupınar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Muhammed Dölek'in virajda kontrolünü yitirdiği 67 ABJ 291 plakalı motosiklet, bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Dölek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammed Dölek, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Muhammed Dölek'in cenazesi, sabah saatlerinde ailesi tarafından teslim alındı. Cenazenin teslimi sırasında Dölek'in ağabeyi Hasan Dölek, bir arkadaşını omzuna başını koyarak gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorluk çeken ağabey, arkadaşları ve yakınları tarafından teselli edildi. Dölek'in cenazesi, defnedilmek üzere Aksaray'ın Eskil ilçesine götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da acı kaza: Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Muhammed hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz