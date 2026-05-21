Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da acı olay! 2 gündür haber alınmıyordu: Havalimanı çalışanı evinde ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 21.05.2026 16:19

Antalya'da acı olay! 2 gündür haber alınmıyordu: Havalimanı çalışanı evinde ölü bulundu!

Antalya'da 2 gündür havalimanındaki işine gitmeyen Semih Abbak (36), evinde ölü bulundu. Abbak'ın cansız bedeninin bulunduğu odada, mangal kömürü yakıldığı kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

DHA Yaşam
Antalya’da acı olay! 2 gündür haber alınmıyordu: Havalimanı çalışanı evinde ölü bulundu!
  • ABONE OL

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 485 Sokak'ta 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede meydana geldi. 2 gündür Semih Abbak'tan haber alamayan iş arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede eve ulaşan ekipler, kapıyı açıp içeri girdiklerinde Semih Abbak'ı odada hareketsiz halde buldu.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Abbak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından Abbak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Havalimanında çalıştığı öğrenilen Abbak'ın cansız bedeninin bulunduğu odada, mangal kömürü yakıldığı belirlendi. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da acı olay! 2 gündür haber alınmıyordu: Havalimanı çalışanı evinde ölü bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA