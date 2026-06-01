Antalya’da acı olay! 7 aylık hamile Esma hemşire evinde ölü bulundu: Serumuna anestezik ilaç enjekte etti iddiası!

Üzücü olay, saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4314 sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde hemşire olarak görev yapan Esra Uğur'a cuma günü mesai çıkışı sonrasında ulaşamayan ve dün de işe gitmediği öğrenilen genç kadından haber alamayan yakınları ikamet ettiği adrese geldi. Telefon aramalarına ve kapıyı çalmalarına rağmen yanıt alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
HEMŞİRE VE BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ
Eve gelen polis ekiplerinin eşliğinde daireye giren Esra Uğur'un yakınları evin içerisinde 7 aylık hamile genç kadını kolunda serum takılı halde hareketsiz olarak buldu. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç kadın ve karnındaki bebeğin de hayatını kaybettiği belirlendi. Gelişmeler üzerine adrese, Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Olayı haber alarak genç hemşirenin evine gelen annesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Kızlarının öldüğüne inanmak istemeyen ailesi, olayın ayrıntılı olarak araştırılmasını istedi.
"HAYAT DOLU BİR İNSANDI"
Acı haberi alan Esma Uğur'un Akdeniz Üniversitesi'ndeki mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Esma'nın öldüğüne inanmak istemeyen birlikte çalıştığı arkadaşları, "Onun melek gibi bir kalbi vardı. Yaz aylarında sokakta aç kalan kedileri, susuz kalan kuşları düşünür, onlara kapla yem ve su verirdi. Zor durumdaki insanların yardımına hamile hali ile koşardı. Gittiği yeri bahara çeviren hayat dolu bir insandı" diyerek gözyaşı döktüler. Esma Uğur için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde düzenlenen törende ise mesai arkadaşları, tedavi ettiği hastaları gözyaşlarına boğuldu.
AYRILIK KARARI ALMIŞLAR
Hamile eşi ve karnındaki çocuğunun ölüm haberini alarak eve gelen U.U. sinir krizi geçirdi. Eve gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından genç kadının cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
HAYATINA SON VERDİ ŞÜPHESİ YÜREKLERİ DAĞLADI
Yaklaşık 1 yıl önce evlenen ve 7 aylık hamile olan Esra Uğur ve eşi ile geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Polis ekipleri Esra Uğur'un koluna taktığı seruma enjekte ettiği anestezik ilaç ile hayatına son verdiği ihtimali üzerinde duruyor.