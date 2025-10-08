Antalya’da aile arası husumet can almıştı: ’Kız kaçırma’ infazında yeni gelişmeler!

MÜŞTEKİDEN TEHDİT İDDİASI

Müşteki Aslı Ü., babasının öldürülmesinden önce sanık Derya Ç.'nin tehditte bulunduğunu iddia etti. Olay günü Derya Ç.'nin Sultan Ü'ye "Bugün bu işi kan durduracak" dediğini anlatan Aslı Ü., "Derya Ç. silahı evden çıkarıp Dursun'a verdi, 'Git sık' dedi. Dursun da iki el ateş etti, babam ve yengem vuruldu. Olay yerinde Beran Ç. de vardı. Serkan D. yoktu, suçu onun üzerine atmaya çalışıyorlar. Derya Ç.'nin ifadeleri yalan, şikayetçiyim" dedi.

"OLAY GÜNÜ CEZAEVİNDEYDİM"

Maktulün oğlu Candar Ü., olay sırasında cezaevinde olduğunu, yaşananları sonradan öğrendiğini belirterek sanıklardan şikayetçi oldu. Candar Ü., ifadesinin ardından duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.