Antalya’da akıılalmaz hırsızlık: 11. denemede yakayı ele verdiler! İkiz plaka detayı...

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, Kepez, Serik ve Elmalı ilçelerinde polis sorumluluk alanında gerçekleşen 4 ayrı hırsızlık olayı ile Aksu, Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde jandarma bölgesinde meydana gelen 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelilerinin aynı kişiler olduğu belirlendi. Şüphelilerin, hırsızlık eylemlerini Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarına yakalanmamak amacıyla farklı araçlara takılan ikiz plakalar kullanarak gerçekleştirdikleri tespit edildi.