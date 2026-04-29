Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da akıılalmaz hırsızlık: 11. denemede yakayı ele verdiler! İkiz plaka detayı...
Giriş Tarihi: 29.04.2026 15:15

Antalya'da akıılalmaz hırsızlık: 11. denemede yakayı ele verdiler! İkiz plaka detayı...

Antalya’da 6 ilçenin polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen toplam 11 ayrı evden hırsızlık olayı aydınlatıldı, olaylarla bağlantılı 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yakalanmamak amacıyla farklı araçlara takılan ikiz plakalar kullanarak gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Antalya’da akıılalmaz hırsızlık: 11. denemede yakayı ele verdiler! İkiz plaka detayı...
  • ABONE OL

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, Kepez, Serik ve Elmalı ilçelerinde polis sorumluluk alanında gerçekleşen 4 ayrı hırsızlık olayı ile Aksu, Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde jandarma bölgesinde meydana gelen 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelilerinin aynı kişiler olduğu belirlendi. Şüphelilerin, hırsızlık eylemlerini Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarına yakalanmamak amacıyla farklı araçlara takılan ikiz plakalar kullanarak gerçekleştirdikleri tespit edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

11 ayrı hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suça konu olabileceği değerlendirilen çok sayıda malzeme, ziynet eşyası, 2 adet silah, 12 adet fişek ile döviz ve Türk lirası ele geçirildi. "Evden hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakıldı, 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 3 şüpheli tutuklandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANTALYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da akıılalmaz hırsızlık: 11. denemede yakayı ele verdiler! İkiz plaka detayı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA