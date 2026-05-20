Antalya’da akılalmaz dolandırıcılık: Kurtarıcı diye satılan aracın ruhsat evrakları sahte çıktı!



Cengiz Uğurluel

'KENDİ ARACIMIZI DEVLETE İHBAR EDİYORUZ'

Antalya'da güneş enerjisi işiyle uğraştığını aktaran Uğurluel, "3 yıl önce kurtarıcı diye kamyoneti satın aldım. Bir süre sonra aracı kamyonet olarak kullanmak istediğimde ilgili kurumlara müracaat ettik. Evrakı tamamlamak istedik ama bu aracın hiçbir zaman kurtarıcı olmadığını gördük. Aracı aldığımız kişiler bize kurtarıcı olarak sattı ama araç hiçbir zaman kurtarıcı olmamış. Kurtarıcı yapılmak için devlete herhangi bir belge sunulmamış, proje çizilmemiş, TSE'ye bilgi verilmemiş. Usulsüz yollarla ruhsat çıkartılarak, araç kurtarıcı yapılmış. Detaylı araştırma yaptığımızda, bu şahısların hayatları boyunca Şırnak Cizre'ye gitmediği halde ruhsatın Cizre'de düzenlendiğini, Antalya'da bir noterde tekrar ruhsat düzenlenerek aracın kurtarıcı yapıldığını öğrendik. Oysaki bu araç usulsüz. Kendi aracımızı devletimize ihbar ediyoruz" diye konuştu.