Antalya'da akılalmaz dolandırıcılık! Yaşlı kadın sahte yatırım tuzağına kandı: 700 bin lirasını çaldılar!

'TELEFONUMA UZAKTAN ERİŞİM SAĞLAYIP, TÜM VERİLERİME ULAŞTILAR'

Kendisine güven verildiğini belirten Ülger, "Yaklaşık 50 dolar hesabıma geri gönderildi. Karşımdaki kişiler oldukça profesyoneldi. Bu nedenle kimse, 'ben dolandırılmam' dememeli. Gerçekten çok profesyonel yöntemler kullanıyorlar. Ben de küçük bir ek gelir elde etmek amacıyla, temkinli şekilde ilerlediğimi düşünüyordum. Ancak bir noktadan sonra telefonum üzerinden ekran paylaşımı benzeri bir işlem yapmam istendi. Farkında olmadan bu talebi kabul ettim. Bu aşamadan sonra telefonuma uzaktan erişim sağladılar ve tüm verilerime ulaştılar. Telefonumdaki banka hesapları, sosyal medya hesapları ve diğer kişisel bilgilerimin kontrolünü ele geçirdiler. Banka hesaplarımdan kredi çekildi, avans limitlerim kullanıldı. Ayrıca telefon rehberime erişerek yakınlarımı aradılar ve benim adımı kullanarak onları da yatırım yapmaya ikna etmeye çalıştılar" dedi.