Antalya’da akılalmaz iddia: Ödemeyi peşin aldı hizmete gelince kaçtı! Ev tadilatı yaptırmak isteyen onlarca kişi…

'SENETTEKİ T.C. KİMLİK NUMARASI KENDİSİNE AİT DEĞİL'

Bir arkadaşı vasıtasıyla firmaya ulaştığını belirten Kamil Gönenli, "Uygun fiyat vermesi ve çözüm odaklı konuşması nedeniyle kabul ettik. Elimizde bir miktar malzeme olduğu için sadece o malzemelerle ilgili kısımları yaptı. Kredi kartı ve peşin ödemelerle toplamda 420 bin liralık sözleşme kapsamında 390 bin lira ödedik, ancak işin en yüksek tutarlı mobilya ve kapı bölümleri hiç yapılmadı. Sürekli bahanelerle oyalandık. Bize ıslak imzalı sözleşme ve senet verdi. Sonradan araştırdığımızda senet üzerindeki T.C. kimlik numarasının kendisine ait olmadığını öğrendik. Bizim gibi çok sayıda mağdur olduğunu, farklı firma isimleriyle aynı yöntemleri uyguladığını, ustalara da ödeme yapmadığını sonradan fark ettik" diye konuştu.