Antalya’da akılalmaz olay! Kapısına her gün kurye ambulans hatta cenaze arabası geliyor: Sebebi şoke etti…

"KOMŞULARI DA RAHATSIZ EDİYORLAR"

Kimliği belirsiz şahısların komşularını da rahatsız ettiğini ve mesajlar yolladığını belirten Hakan Şaklar, "4 yıldır tam sayı veremiyorum ama bir günde 30 tane yemek siparişi getiren kurye arkadaşın toplandığı oluyor. Toplamda bini geçmiştir. Dijital bir şantaj var ortada, Amerika menşeli bir telefon numarası üzerinden bunu yapıyorlar. Bunu daha önce de duyduk, birçok kişinin başına geldiğini haberlerde de izliyorduk ama bu sefer maalesef bizim başımıza geldi. İşin en ilginç tarafı da komşularımızı da rahatsız ediyorlar, aramızı açmaya çalışıyorlar. İster istemez bizim dışımızda olan bir olay da olsa insanlar etkileniyor. Komşularımızdan birkaçının telefon numarasını bulmuşlar. Onlara da mesaj gönderiyorlar. Normalde benim ailemin telefon numaralarını biliyorlar. 'Komşunuz Perihan Hanım'a söyleyin, oğlunun bize 500 bin TL borcu var. Parayı ödesin, aksi halde torunlarını da vururuz. Sizi de vururuz' gibi komşularımıza da bu şekilde tehdit mesajları gönderiyorlar" ifadelerini kullandı.

