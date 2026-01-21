Antalya’da akılalmaz olay: Sokaklarda barınamayan torbacılar mezarlıkları mesken tuttu! Babasının mezarına...

"ÖLECEĞİMİ BİLSEM GERİ ADIM ATMAYACAĞIM"

Mezarlığa gelen ziyaretçilerin burada hiç mezarı olmayıp, ziyaret ediyormuş gibi uyuşturucu satan torbacılardan ve madde bağımlılarının önüne geçmeye çalıştıklarını zaman zamanda ölüm tehditleri aldığını söyleyen Genbeş, "Biz mahallede ve mezarlıkta mücadelemizi veriyoruz. Sağ olsun devletimiz gerekeni yapıyor, bende bir muhtar olarak elimden geleni yapıyorum. Halk bize çalışmamız için oy verdi. Benim derdim Zeytinköy bölgesinde uyuşturucu ile mücadelemde bu işi yaptırmamak. Tehditler alıyorum, tanıdıklarım duyduklarını söylüyor. Ama umurumda değil, ben öleceğimi de bilsem bir adım geri atmayacağım. Bu uğurda uyuşturucuyu bu mahalleden çıkarmak için gerekirse kendimi feda edeceğim ama vazgeçmeyeceğim" şeklinde konuştu.