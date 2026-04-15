Antalya’da alacak meselesi cinayete dönüşmüştü: O başkan adayına verilen ceza belli oldu!

Olay, 18 Nisan 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Antalya'nın Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Eski Millet İttifakı Aksu Belediye Başkan Adayı ve bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan Durmuş Ali Arslan, alacaklı olduğu Sebahattin Sunbat ile görüşmek üzere iş yerine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Sebahattin Sunbat'ın babası Hamit Sunbat tabancayla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sunbat, olaydan 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından gözaltına alınan Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanık hakkında, "kasten öldürme", "öldürmeye teşebbüs", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlamalarıyla dava açıldı.
"KONUŞMAK İÇİN GİTMİŞTİM"
Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Durmuş Ali Arslan, ile karşı taraf Hayati Sunbat, Azize Sunbat, Sebahattin Sunbat, Enes Sunbat, Sibel Gökalp, Selma Haktanır ile taraf avukatları katıldı. Arslan olay günü, Sebahattin Sunbat'a neden sürekli yalan söylediğini sorduğunu belirten Arslan, "Önce Tamer, ardından Sebahattin üzerime doğru gelince geri çekilmeye başladım. Tamer beni geri çektiği sırada Sebahattin de ayağa kalkarak üzerime yürümek istedi. Sebahattin'den korktum, çünkü silahı olduğunu biliyordum. Ben oraya sadece zararımı konuşmak için gitmiştim. Bu sırada havaya ateş ettim. Geri çekilip uzaklaşmaya çalıştığım esnada Sebahattin bana 2-3 metre mesafedeydi. Benim silahı ona doğrultmak ya da isabet ettirmek gibi bir kastım yoktu. Sebahattin'e isabet etme ihtimali bulunsa da bunu istemedim, mermi maktule isabet etti. Daha sonra dışarı çıktım. Sebahattin bana küfredince dışarıda da havaya ateş ettim. Ardından yeniden içeri girerek ambulans çağrılmasını istedim. Ben kendimi savunmak istedim. Benim Hamit Sunbat'a bir eylemim olmamıştır." ifadelerini kullandı.
CEZASI BELLİ OLDU
Taraf avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme sanık Durmuş Ali Arslan'ı Hamit Sunbat'a yönelik kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığın Sebahattin Sunbat'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tamer Ertürk'e yönelik tehdit suçundan verilen 6 ay hapis cezasını 18 bin TL adli para cezasına çevirdi. Mahkeme, Arslan hakkında ayrıca ruhsatsız tabanca taşıma suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 250 gün adli para cezası uygulanmasına karar verdi. Kararın ardından Durmuş Ali Arslan büyük şok yaşadı.