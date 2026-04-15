Antalya’da alacak meselesi cinayete dönüşmüştü: O başkan adayına verilen ceza belli oldu!

"KONUŞMAK İÇİN GİTMİŞTİM"

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Durmuş Ali Arslan, ile karşı taraf Hayati Sunbat, Azize Sunbat, Sebahattin Sunbat, Enes Sunbat, Sibel Gökalp, Selma Haktanır ile taraf avukatları katıldı. Arslan olay günü, Sebahattin Sunbat'a neden sürekli yalan söylediğini sorduğunu belirten Arslan, "Önce Tamer, ardından Sebahattin üzerime doğru gelince geri çekilmeye başladım. Tamer beni geri çektiği sırada Sebahattin de ayağa kalkarak üzerime yürümek istedi. Sebahattin'den korktum, çünkü silahı olduğunu biliyordum. Ben oraya sadece zararımı konuşmak için gitmiştim. Bu sırada havaya ateş ettim. Geri çekilip uzaklaşmaya çalıştığım esnada Sebahattin bana 2-3 metre mesafedeydi. Benim silahı ona doğrultmak ya da isabet ettirmek gibi bir kastım yoktu. Sebahattin'e isabet etme ihtimali bulunsa da bunu istemedim, mermi maktule isabet etti. Daha sonra dışarı çıktım. Sebahattin bana küfredince dışarıda da havaya ateş ettim. Ardından yeniden içeri girerek ambulans çağrılmasını istedim. Ben kendimi savunmak istedim. Benim Hamit Sunbat'a bir eylemim olmamıştır." ifadelerini kullandı.