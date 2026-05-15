Antalya’da alacak verecek cinayeti! Kurban harçlığı için gelmişti: Canından oldu! 19 suç kaydı olan cani katletti

'ŞİRKETTEN ALACAĞI YÜZÜNDEN BABAMI KATLEDİYOR'

Hayatını kaybeden Küpeli'nin cansız bedeni, işlemlerinin ardından oğlu İsrafil Küpeli tarafından morgdan alındı. Oğul Küpeli'nin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. İsrafil Küpeli, babasının 15 gün önce çalışmak için Antalya'ya geldiğini söyledi. Küpeli, "Babam çalıştığı şirkette başka bir çalışanla şirketin alacak verecek meselesi yüzünden tartışıyor. Daha sonra babamın olduğu yere gidiyor ve orada bıçakla babamı katlediyor. Sırtından, boynundan, karnından, her yerinden bıçaklamış ve bırakmış. Bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu vahşi bir cinayet, normal bir şey değil. Şirketten alacağı yüzünden neden babamı katlediyor. Bir insan, bu kadar cani olamaz. Bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Babamın kimseye borcu yok. Babam emekli adam ve buraya sadece kurban harçlığı çıksın diye 1-1,5 aylığına çalışmaya gelmişti. Onun dışında kimseyle bir sıkıntısı yok. Olayı gerçekleştiren kişi, şirkette 9-10 gündür zaten çalışmıyormuş. Alkol alıyormuş. Dün de alkollüymüş zaten. Olay anında da alkollüymüş" dedi. Sebahattin Küpeli'nin cenazesi, defnedilmek üzere İzmir Karabağlar'a götürüldü.