Antalya’da arsa kavgası! Dayı yeğenini öldürdü

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Sakarya Bulvarı'ndaki noter önünde meydana geldi. Amine Bozkurt ile dayısı Ömer Arıkan arasında, Bozkurt'a ait arsanın satışıyla ilgili aralarında otomobilde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Arıkan, yanındaki tabancayla Bozkurt'a 4 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralı Bozkurt'u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Amine Bozkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bozkurt'un cenazesi, otopsi için morga gönderildi. Ömer Arıkan ile olay yerindeki eşi Fadime Arıkan (64) ise polis tarafından gözaltına alındı. Diğer yandan, otomobilde çıkan tartışma sonrası Ömer Arıkan'ın cinayetin ardından aracın yanından uzaklaşıp, silahı montunun içine koyduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör