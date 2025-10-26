Antalya’da barajda kaybolan İrlandalı turistten 5 gündür haber yok: Su altı araçları da aramada!

'HALA BİR SONUÇ ALAMADIK'

İrlandalı Antony Dmien Smith'i arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. Gönüllülerden oluşan Side SAK ekibinden dalgıç eğitmeni ve arama kurtarma uzmanı Şahin Kaptan, "Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekibine bağlı dalgıçlar dalış yaparken, Deniz Polisi su altı robotu, Side SAK olarak biz de su altı dronu kullanarak arama yaptık. Daha önceden belirlediğimiz noktalarda 30-60 metre derinlikte tamamen taramamıza rağmen sonuç alamadık. Bölgenin ağaç ve çalılık olması arama çalışmalarını zorlaştıran bir etken." dedi.