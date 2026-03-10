Antalya’da başıboş köpek dehşeti: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu! Saldırı anı kamerada

Olay, Gazipaşa'nın Ekmel Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte mahallede bulunan bahçeye gelen 7 yaşındaki E.B.A., sokakta oynadığı sırada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Panikleyen çocuk kaçmaya çalıştı ancak saldırı sırasında bacağından yaralandı. Yaralanan E.B.A., tedavi için hastaneye götürüldü.