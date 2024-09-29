Antalya’da Bekar evinde eşya tartışması: 1 ölü

Korkunç olay, saat 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4312 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Tolga Taşkınel, Süleyman Ege Sevil ve Hüseyin Emre Ç., 2 hafta önce aynı evde kalmaya başladı. Tolga Taşkınel ve Süleyman Ege Sevil arasında gece saatlerinde bireysel eşyaların kullanımı konusunda tartışma çıktı.

ARKADAŞINI BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Ege Sevil, bıçakla arkadaşı Tolga Taşkınel'i göğsünden yaraladı. Olay sırasında evde bulunan Hüseyin Emre Ç. ise kaçtı. Kavga ve gürültüyü duyan komşuların durumu polise bildirmesi üzerine adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi ağır yaralı Tolga Taşkınel'i ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri Süleyman Ege Sevil'i suç aletiyle dairede, evden kaçan Hüseyin Emre Ç.'yi ise binaya yakın noktada gözaltına aldı. Tolga Taşkınel, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Taşkınel'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Şüpheli Süleyman Ege Sevil polis merkezindeki ifadelerinde kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Hüseyin Emri Ç. ise olayla bir alakasının bunmadığın söyledi. Çıkarıldıkları adli makamlar tarafından Süleyman Ege Sevil tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hüseyin Emre Ç. ise serbest kaldı.