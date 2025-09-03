Antalya’da benzin döküp evi ateşe verdi: Oturup yangını izledi!

Mesut Can Y. ise yolun karşısında yangına müdahale eden ekipleri takip etti. Sağlık ekipleri, Mesut Can Y.'nin elinden ve bacağından yaralanan arkadaşına ayakta müdahale etti. Mesut Can Y. ise ekiplerin müdahale talebini reddetti. Polis ekiplerinin yangının nasıl çıktığını sorması üzerine Mesut Can Y. "Evi ben yaktım. Benzin döküp yaktım. Gençliğimi de burada yaktım" dedi.