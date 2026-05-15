Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da borç tartışması kanlı bitti! Bıçaklanarak öldürüldü
Giriş Tarihi: 15.05.2026 01:10

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 150 bin TL'lik borç nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Sebahattin Küpeli, B.T. tarafından boynundan ve sırtından 5 kez bıçaklanarak öldürüldü.

DHA
Antalya'daki olay, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Menderes Mahallesi 6950 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 150 bin TL borcu bulunan Sebahattin Küpeli, borç meselesini konuşmak için B.T.'yi çağırdı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

5 KEZ BIÇAKLANDI

Yaşanan arbede sırasında B.T., yanında getirdiği bıçakla Küpeli'yi boyun ve sırtından 5 kez bıçakladı. Küpeli ise sopayla B.T.'nin başına vurarak direnmeye çalıştı. Aldığı bıçak darbeleri sonrası yere yığılan Küpeli'yi hareketsiz gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve bilinci kapalı halde bulunan Sebahattin Küpeli, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küpeli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanan B.T., ifadesinin alınmasının ardından tedbir amaçlı Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
