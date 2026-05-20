Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da camdaki yazıyı gören fotoğraf çekti: "Psikolojim bozuk" deyip dükkanı açmadı!
Giriş Tarihi: 20.05.2026 11:26 Son Güncelleme: 20.05.2026 11:39

Antalya'da camdaki yazıyı gören fotoğraf çekti: "Psikolojim bozuk" deyip dükkanı açmadı!

Antalya'da işleri azalan bir çiğ köfteci, ekonomik sıkıntılara dikkat çekmek için dükkan camına "Psikolojik olarak kapalıyız" yazılı bir not astı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan esprili yazı görenleri güldürürken, işletme sahibi Veysel Soyvural sıkıntıların hem cebe hem de ruh sağlığına yansıdığını belirterek destek mesajları aldı.

İHA Yaşam
Antalya’da camdaki yazıyı gören fotoğraf çekti: Psikolojim bozuk deyip dükkanı açmadı!
  • ABONE OL

Güvenlik Mahallesi'nde bir çiğ köfteci, son dönemlerde azalan işlerine dikkat çekmek amacıyla ilginç bir yola başvurdu. Esnafın iş yerinin camına astığı ilginç ve dikkat çeken, "Psikolojik olarak kapalıyız, yarına düşünürüz. Lütfen rahatsız etmeyin" notu görenleri hem şaşırttı, hem güldürdü. Çiğ köftecinin camına astığı notu samimi ve mizahi bulan vatandaşlar fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.



"EKONOMİK SIKINTI HEM CEBE, HEM DE PSİKOLOJİYE YANSIYOR"

Sosyal medyada da ilgi gören not birçok kişi tarafından paylaşılırken, işletme sahibi Veysel Soyvural, ekonomik sıkıntılara mizahi bir şekilde dikkat çekmek istediklerini belirtti. Soyvural, "Bunun bu kadar tutacağını ve patlayacağını hiç tahmin etmemiştik. Bu arada işler çok kötü, oturduk çalışan arkadaşla birlikte durumu anlatan böyle bir şey yapalım dedik. Sıkıntılar hem cebine yansıyor, hem psikolojisine ve ruh sağlığına yansıyor" dedi.

"GÜZEL TEPKİLER ALDIK"

Kendilerini iyi hissettikleri günlerde dükkanı açmaya devam edeceklerini söyleyen Soyvural, "Önce mahalledeki komşularımız olsun, daha sonra müşterilerimiz olsun, gelip fotoğraf çekmeye başladı. Bir anda kendimizi sosyal medyada bulduk. Güzel tepkiler aldık. Yorumlarda insanların çoğu hayırlı ve bol bereketli kazançlar diledi.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.

"İYİ HİSSETTİĞİMİZDE AÇACAĞIZ"

Olumlu tepkilerin yanı sıra olumsuz tepkiler de vardı. Adres isteyip çiğ köfte alalım diyenler dahi oldu. Onlara da adresi atacağız, inşallah gelirler. Sosyal medyada patladı, viral oldu. İnsanlar paylaştı, güldü geçti. Açıkçası bundan sonrası bizim elimizde. Kendimizi iyi hissettiğimiz gün dükkanımızı açacağız. Kötü hissettiğimiz gün de dükkanı kapatacağız. İşler kötü gittiği süre ne kadar daha dükkan ayakta durur ama şimdilik buradayız" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da camdaki yazıyı gören fotoğraf çekti: "Psikolojim bozuk" deyip dükkanı açmadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA