Antalya'da can pazarı! Feci kazada araç ikiye ayrıldı: Ölü ve yaralılar var!
Giriş Tarihi: 9.04.2026 15:13

Antalya'nın Finike ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı. Araçlardan biri ikiye bölünürken kazada 1 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu bildirildi. İşte, olayın şiddeti ve kazanın detayları…

DHA
Kaza, dün akşam saatlerinde Kumluca- Finike yolu Hasyurt Mahallesi'ndeki TIR parkı önünde meydana geldi.

ÇARPIŞMADA ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Araçlardan biri ikiye ayrılırken, diğerinde büyük çapta hasar oluştu. İhbarla olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kazada araçlarda bulunan Ahmet Demir, M.T. (21), S.Ü. (46), F.Ş. (24), M.C.Ö. (16) ve E.K. (23) yaralandı. Olay yerinde müdahale edilen yaralılar, tedavileri için hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Ahmet Demir, hastanede kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

