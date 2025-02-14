Antalya’da çıkan yangında Furkan alevlerin içinde kalan anne ve babasını kurtardı

İtfaiye ve polisi alarma geçiren yangın Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 488 sokakta buluna sitede meydana geldi. Stenin giriş katındaki daireden alevlerin yükseldiğini gören komşuları durumu 112 Acil Çarı Merkezi'ne bildirerek içeride 3 kişinin mahsur kaldığını söyledi. İhbarın ardından adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANNE VE BABASINI KURTARDI

Bu sırada Furkan Nalbant alevlerin içinde mahsur kalan annesi Sevilay, babası Adil Nalbant'ı ,canı pahasına kapıyı açarak dışarı çıkarmayı başardı. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. 30 dakikalık çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Ancak Nalbant ailesi alevlerden sadece canlarını kurtarabildi. Küle dönen eşyalar arasında Furkan Nalbant yanan gömleğindeki birkaç yüz lirayı alıp babasına vermesi dikkat çekti.

OĞULLARINA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Yaşanan üzücü olayın ardından anne Sevilay, baba Adil Nalbant oğulları Furkan'a sarılarak, "Sen olmasaydın şu an hayatta değildik" diyerek gözyaşı döktü.Anne ve babasını sağlık ekiplerine götüren oğul Furkan Nalbant, "Elektrikli ısıtıcı almıştım. Prize taktım.Bir anda parladı. Alevler önce yatağa sonra tüm daireye sıçradı. Anne ve babamın çığlıkları geliyordu. Alevlerin arasında onları son andadışarı çıkarmayı başardım. Çok şükür canımız sağ. Ancak her şeyimiz kül oldu. Kış ortasında üzerime giyeceğim gömlek bile yandı" dile konuştu.