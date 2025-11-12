Antalya’da dehşet: Polis memuru iki çocuğu ve eşini öldürdü

Korkunç olay kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964 sokaktaki 2 katlı bir evde meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında polis memuru, evde eşini ve 2 çocuğunu tabancayla ateş ederek öldürdü. Silah sesleri üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞOK MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Adrese gelen ekipler evde şok manzara ile karşılaştı. Olayı öğrenen ekipler meslektaşı polis memurunu gözaltına aldı. Cinayet yerine takviye ekipler sevk edildi. Eve gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık çalışma başlattı.