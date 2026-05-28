Antalya’da dehşete düşüren anlar! Faciayı kıl payı atlattı: Elektrik direğini deviren otobüs metrelerce sürüklendi!

Kaza, Sürmene ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan festival dönüşü Trabzon istikametine seyreden yabancı uyruklu plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasında bulunan elektrik direğine çarptı.
OTOBÜS METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Çarpmanın etkisiyle elektrik direğini altına alan otobüs, yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra Rize istikametinden gelen araçların bulunduğu şeritte durabildi. Şans eseri karşı yönden herhangi bir aracın gelmemesi olası bir faciayı önledi.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.