Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da dehşete düşüren anlar! Faciayı kıl payı atlattı: Elektrik direğini deviren otobüs metrelerce sürüklendi!
Giriş Tarihi: 28.05.2026 12:15

Antalya’da dehşete düşüren anlar! Faciayı kıl payı atlattı: Elektrik direğini deviren otobüs metrelerce sürüklendi!

Antalya’da düzenlenen festivalden dönen yabancı uyruklu plakalı yolcu otobüsü yürekleri ağza getirdi. Trabzon’un Sürmene ilçesinde meydana gelen kazada elektrik direğini devirerek yaklaşık 150 metre sürüklenen otobüsün karşı şeritte durması korku dolu dakikalar yaşattı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Antalya’da dehşete düşüren anlar! Faciayı kıl payı atlattı: Elektrik direğini deviren otobüs metrelerce sürüklendi!
  • ABONE OL

Kaza, Sürmene ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan festival dönüşü Trabzon istikametine seyreden yabancı uyruklu plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasında bulunan elektrik direğine çarptı.

OTOBÜS METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle elektrik direğini altına alan otobüs, yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra Rize istikametinden gelen araçların bulunduğu şeritte durabildi. Şans eseri karşı yönden herhangi bir aracın gelmemesi olası bir faciayı önledi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#TRABZON #KAZA #ANTALYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da dehşete düşüren anlar! Faciayı kıl payı atlattı: Elektrik direğini deviren otobüs metrelerce sürüklendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA