Antalya'da dehşete yol açtı: Çocukların üzerine benzin dökmüştü! O kadın hakkında mahkemeden karar çıktı

"İLLA BİRİMİZİN ÇOCUĞUNUN ÖLMESİ Mİ GEREKİYORDU"

Üzerine benzin dökülen çocuklardan ikisinin babası Özer D., verilen karara tepki göstererek, "Bu kararı doğru bulmuyorum. 10 çocuğun üstüne benzin dökülüp öldürmeye teşebbüsten sadece 1 yıl içeride kalıyor, sonra davalar sürüyor, en sonunda serbest kalıyor. Çocuklarımız çok şükür sağlam ama illa birinin ölmesi mi gerekiyordu? Kadının ceza almasını istiyoruz. Olayın istinaftan dönüp yeniden yargılanmasını talep ediyoruz. Çocuklar hâlâ korkuyor, 'baba gelecek mi' diye soruyorlar. Ceza almasını istiyoruz ve dışarıda gezmesini istemiyoruz." şeklinde konuştu.

"KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ"

Çocuklardan birinin annesi Semra K. ise "Ceza almasını istiyoruz, hâlâ çocuklarımız ve biz korkuyoruz. Dışarıda rahat değiliz" dedi.

Olayda 3 çocuğu zarar gören Aynur Ç. de, "Bu kararı kabul etmiyoruz, adalet istiyoruz. Korku içinde yaşamak istemiyoruz, çocuklarım hâlâ korkuyor. Mahkemenin kararından sonra psikolojim daha da bozuldu. Bir an önce tekrar cezaevine girmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.