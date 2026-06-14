Antalya’da denizde kaybolmuştu: Sahilde bulunan erkek cesedinin kimliği DNA testiyle belirlendi!

Antalya'nın Serik ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize girdikten sonra kaybolan Kırgızistan uyruklu otel çalışanı Erlan Dzhumabekov'un (23) cansız bedenine ulaşıldı. Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi sahilinde vatandaşlar tarafından bulunan erkek cesedinin yapılan DNA incelemesi sonucunda Dzhumabekov'a ait olduğu tespit edildi. Beldibi sahilinde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLESİNDEN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan ve vücut bütünlüğü bozulmuş halde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, cansız bedenin geçtiğimiz günlerde Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla denize giren ve bir süre sonra dalgalara kapılarak kaybolan Erlan Dzhumabekov'a ait olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Bunun üzerine kesin kimlik tespiti için gencin ailesine ulaşılarak, DNA örneği alındı.



ADLİ TIPTA ORTAYA ÇIKTI

Kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze üzerinde yapılan incelemeler tamamlandı. Yapılan DNA eşleşmesi sonucunda bulunan cesedin Erlan Dzhumabekov'a ait olduğu kesinleşti. Adli tıp raporunda, gencin denizde yüzdüğü sırada bacağına kramp girdiği, bu nedenle zor durumda kalarak çırpınmaya başladığı ve ardından akıntıya kapılarak boğulduğu belirtildi. Dzhumabekov'un cenazesinin işlemlerin ardından ailesine teslim edildiği ve defnedilmek üzere ülkesi Kırgızistan'a gönderildiği öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör