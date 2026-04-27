Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da denize giren adamın cansız bedeni saatler sonra bulundu!
Giriş Tarihi: 27.04.2026 22:53

Antalya'da öğle saatlerinde denize giren adamın geri dönmemesi üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şahsın cansız bedeni 500 metre açıkta bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde denize giren erkeğin uzun süre geri dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi ekipleri, yaptıkları arama çalışmaları sonucu kayıp kişiyi kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta buldu.

Ekipler tarafından sudan çıkarılarak karaya getirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 25-30 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişiden geriye, denize girmeden önce kayalıklara bıraktığı ayakkabısı ve kapüşonu kaldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

