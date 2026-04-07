Antalya’da dev operasyon: Tam 65 milyon TL’lik vurgun!

ÇOK SAYIDA KAÇAK MAL ELE GEÇİRİLDİ

Depoda yapılan aramada 21 ton kaçak çay, 4 bin 235 adet kaçak kozmetik malzemesi, 12 bin kilogram temizlik ürünü, 14 bin kilogram kozmetik ürünü, 2 sahte etiket basma makinesi, 1 dolum makinesi, 1 milyon 225 bin çeşitli markalara ait sahte ürün etiketi ile 1 milyon 560 bin çeşitli markalara ait sahte boş ürün kutusu ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin yaklaşık piyasa değerinin 65 milyon lira olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili işlem tahkikat başlatıldı.