Antalya’da doberman dehşeti: Fırça sapı ile müdahale ettim!

"BİR BAKTIM KÖPEĞİN AĞZINDA BİR TAVUĞUM VAR"

Yaşadıklarını anlatan Necla Akcan, "Yumurta almak için bahçeye indim, kazların ve tavukların bana doğru kaçtığını gördüm. Bir baktım köpeğin ağzında bir tavuğum var. O an kendimi korumak için yumurtaları köpeğe doğru attım. Fırça sapıyla müdahale ettim. O anda beni ileri doğru itti. Elime diş geçirerek tırmaladı. Korkarak anlatıyorum, benimle uğraşırken ağzındaki tavuğu bırakırken başka bir tavuğu alarak geldiği yere gitti" dedi.



"BEN DE ŞİKAYETÇİ OLDUM, HAKKIMI ARAYACAĞIM"

Hastanede kontrollerin ardından bir tetanos aşısı yapıldığını belirten Akcan, "Kuduz iğnelerime ise devam edilecek. Hastane köpeğin aşı kartını istedi ama getirmediler. Ben de şikayetçi oldum, hakkımı arayacağım. Tavuklarım artık korkuyorlar, ben yanaşamıyorum. Ben bahçeye inmeye korkuyorum. Bu köpeğin barınağa götürülmesini istiyorum, serçe parmağımı kullanamıyorum. Daha önce de benim tavuklarıma saldırdı. Tasması ve zinciri yoktu" sözlerine yer verdi.