Antalya’da ’dolandırıldım’ dedi: Gittiği yerde borçlunun babasını öldürdü! O cani hakim karşısında

Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki bir işletmede 18 Nisan 2025'te, Durmuş Ali A. ile iş yeri sahibi Sebahattin Sunbat arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Durmuş Ali A. yanındaki silahla ateş etmiş, olay yerindeki iş yeri sahibinin babası Hamit Sunbat (70) yaralanmıştı. Hamit Sunbat tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Duruşmada savunma yapan sanık Durmuş Ali A., çocukluk arkadaşı olan müşteki Tamer Ertürk ile ortağı olarak tanıştırdığı müşteki Sebahattin Sunbat'ın kendisini 1 yıl boyunca dolandırdığını öne sürdü. Ertürk için başkasına olan borcunu ödesin diye 2 evini sattığını, Sunbat'ın da 10 milyon lira civarındaki borcuna kefil olduğunu öne süren sanık, alacaklarına karşılık kendisine verilen 3 çekin sahte olduğunu sonradan öğrendiğini belirtti.

"BABAMIN YANINDA BENİ REZİL ETME"

Sanık Ali A., müşteki Sunbat'ın gayrimenkulle borcunu ödeyeceğini belirtmesine rağmen uzun süre ödeme yapmaması nedeniyle zor günler geçirdiğini iddia ederek, "Tamer Ertürk ve Sebahattin Sunbat ile olay günü fabrikada görüşmek için bir araya geldik. 'Yalanlara doyamadın, yalan söylemeye devam ediyorsun' dedim. Sunbat, 'Babamın yanında beni rezil etme' diye karşılık verdi. Ertürk de ayağa kalkarak elimi büktü ve küfür etti. Bana yönelik tepkilerden ve Sebahattin Sunbat'ın üzerime doğru yürüyüp elini beline atmasından dolayı silah kullanacağını düşündüm. Belimdeki silahla önce havaya sonra da yere ateş ettim. İkisi de dışarı kaçtı. Ben de onları takip ettim. Olay büyümemesi için dışarıda havaya bir el daha ateş ettim. Yere doğru ateş ettiğim kurşunlardan biri sekerek Hamit Sunbat'a gelmiş. Öldürme kastım yoktu." şeklinde konuştu.

Tutuklanmasının ardından annesinin kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini ve eşinin düşük yapması nedeniyle bebeklerini kaybettiklerini anlatan sanık, olayı kasıtlı yapmadığını ve öldürmeyi hiçbir zaman düşünmediğini öne sürdü.

"YANIMIZA GELMEDEN SİLAHI ÇIKARIP ATEŞ ETMEYE BAŞLADI"

Sebahattin Sunbat ise sanık Durmuş Ali A. ile fabrika hissesine karşılık gayrimenkul vermek için anlaştıklarını savundu. Satışı yapmak için olay günü tapu müdürlüğünde buluşacaklarını belirten Sunbat, "Sabah aradım, 'Babamla ilgileniyorum. Tapuya kim gelecek.' diye sordum. Sanık, 'Sen neredesin 2 kelime sözüm var' dedi. Bunun üzerine 'Fabrikaya gelince seni ararım gelirsin' dedim. Sanık içeri girer girmez yanımıza gelmeden silahı çıkarıp ateş etmeye başladı. Dışarı kaçtık, kaos oldu. Sanık, 'Gel buraya gelmezsen babanın kafasına sıkarım' dedi. Kendisini tehdit falan söz konusu değil." diye konuştu.

Müşteki Tamer Ertürk de sanığın odaya girdiği anda tabancayla ateş ettiğini, kargaşadan yararlanarak odadan kaçtığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.