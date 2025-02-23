Antalya’da Drag Pisti’nde korkunç kaza! 1 ölü 1 ağır yaralı

Korkunç kaza, saat 16.00 sıralarında Kepez Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Kepez Drag Pisti'nde meydana geldi. Akdeniz Bölgesi'nin ilk drag pisti olma özelliği taşıyan ve Kepez Belediyesi tarafından 2018 yılında motor sporu tutkunlarının kullanımına açılan piste gelen Osman Özgen ve Mustafa A., trafiğe kapalı olan pistte motosikletleri ile yarışırken beton bariyerlere çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer motosikletçiler olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, motosiklet sürücülerinden Osman Özgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan diğer motosiklet sürücüsü Mustafa A. ise, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından Osman Özgen'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Mustafa A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alan Osman Özgen'nin ailesi, yakınları ve arkadaşları yakınları gözyaşlarına boğuldu. Osman Özgen'nin Ülkü Ocakları Kepez İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Özgen'nin oğlu olduğu öğrenildi. Osman Özgen'nin öğle namazına müteakip Kepez ilçesi Fatih Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.