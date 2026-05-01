Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da ‘dur' tabelasına uymadı! Kaza anı kamerada...
Giriş Tarihi: 1.05.2026 10:42

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşak sisteminde ‘dur' tabelasına uymayarak tereddütte kalan sürücü kazaya neden oldu. İki otomobilin çarpıştığı kaza 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenli kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Mahmut Y.'nin kullandığı 07 AC 2387 plakalı otomobil kavşakta bulunan 'Dur' levhasına rağmen yola çıktı. Ancak Mahmut Y., diğer yönden gelen Yunus B.'nin kullandığı 07 CFP 640 plakalı otomobili görünce bir an tereddütte kaldı.

1 YARALI

Yol ortasında duran otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran 07 CFP 640 plakalı otomobil sürücüsü Yunus B.'nin çabası yetersiz kaldı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan 07 CFP 640 otomobil Sürücüsü Mahmut Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA