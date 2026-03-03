Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da esnafının kabusu olan 25 kişilik tefeci şebekesi çökertildi
Giriş Tarihi: 3.03.2026 14:02

Antalya’da esnafının kabusu olan 25 kişilik tefeci şebekesi çökertildi

Antalya merkezli 3 ilde 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda; yüksek faizle borç vererek haksız kazanç sağladığı ve suç gelirlerini akladığı öne sürülen 25 şüpheli gözaltına alındı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu Antalya Kemer merkezli Ankara ve Şanlıurfa'da 22 adrese saat 07.00 sıralarında eş zamanlı şok baskın gerçekleştirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Tefecilik', 'Yağmaya teşebbüs' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin özellikle turizm bölgelerinde vatandaş ve esnafa yüksek faizle borç para verdiği, borçlarını ödemekte zorlananlara baskı uygulandığı ve bu yöntemle elde ettikleri haksız kazançları farklı yöntemlerle akladığı öne sürüldü. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

