Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da esrarengiz ölüm: İsveçli kadının bedeni otel odasında bulundu!
Giriş Tarihi: 16.05.2026 18:16

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen esrarengiz olayda, 46 yaşındaki İsveç uyruklu Svetlana Natalia Linder otel odasında ölü olarak bulundu. Kadının cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Olay, Çarşı Mahallesi Taşçıali Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsveç uyruklu olduğu öğrenilen 46 yaşındaki Svetlana Natalia Linder isimli kadın, kaldığı otel odasında hareketsiz halde bulundu.

Otel personelinin kapıyı açmasının ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Svetlana Natalia Linder'in cansız bedeni Alanya Belediyesi Morguna kaldırıldı.

Serhat Kandiloğlu - Editör
