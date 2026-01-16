Antalya’da evlat dehşeti: Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Korkunç olay gece saatlerinde Kemer Kuzdere Mahallesi'nde yaşandı. 3 çocuk babası Selim Akbulut ile babası İmdat Akbulut arasında bir anda ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine oğul Selim Akbulut, ekmek bıçağı ile babasını göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde babanın yere yığıldığını görenler durumu 112 Acil çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardında bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan İmdat Akbulut'a ilk müdahalenin ardından Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada iç organlarının zarar gördüğünün belirlenmesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Akbulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından 3 çocuk babası Selim Akbulut, suç aleti bıçakla olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Selim Akbulut

CENAZESİ ÇANKIRI'YA GÖNDERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından baba İmdat Akbulut'un cenazesi memleketi Çankırı'ya gönderildi. İnşaat işleri ile uğraşan baba İmdat Akbulut'un oğlu Selim Akbulut'un psikolojik sıkıntıları nedeniyle tedavisi için uğraştığı öğrenildi. Gözaltına alınan katil zanlısı Selim Akbulut'un adliyeye sevk edileceği öğrenildi.