Antalya’da faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü refüje çıktı: 1 yaralı

Kaza, Alanya - Antalya D-400 Kara yolunda Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Barbaros Aslanyay'ın kullandığı 34 NT 223 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün Yemişli Mesire Alanı önüne geldiğinde sürücüsü ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi, yaklaşık 100 metre refüjde gittikten sonra palmiyeye çarparak yağmursuyu tahliye kanaletinde askıda kalması sonucu meydana geldi.
YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan otobüs sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Otobüsün Kurban Bayramı öncesinde ek sefer düzenlemek için özel bir firmada kiraladığı, kaza sırası da şoför dışında kimsenin olmadığı bildirildi. Kazanın ardından yolun bir bölümü kapanırken D-400 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.