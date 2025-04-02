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Giriş Tarihi: 2.4.2025 11:12 Son Güncelleme: 2.4.2025 11:18

Antalya’da Falezlerden düşen balıkçı 1 saatlik operasyonla kurtarıldı

Antalya’da balık avladığı sırada falez kayalıklarından düşerek ayağını kıran Alparslan Barış Arıcan (38) AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini operasyonu ile kurtarıldı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da Falezlerden düşen balıkçı 1 saatlik operasyonla kurtarıldı

Olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde bulunan falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Falezlerde bulunan Antalya'nın ilk elektrik santralinin bulunduğu noktaya balık tutmak için inen Alparslan Barış Arıcan zeminin ıslak olması nedeniyle ayağı kayarak yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düştü. Düşme sonucu ayağı kırılan ve acı içinde kıvranan Arıcan ilk olarak telefonla ulaştığı bir akrabasından yardım istedi.

İP VE SEDYE YARDIMI İLE KURTARILDI

Alparslan Barış Arıcan'ın düştüğü noktaya gelen yakını ayağının kırık olması ve çıkışın neredeyse imkansız olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine verilen adrese itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri Arıcan'ı ilk olarak kırık olan bacağa ilk müdahaleyi yaptı. Ardından basket sedyeye alınan ve acı içinde kıvranan Alparslan Barış Arıcan, ip yardımıyla ekipler tarafından bulunduğu yerden 1 saatlik çalışma çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Antalya’da Falezlerden düşen balıkçı 1 saatlik operasyonla kurtarıldı
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