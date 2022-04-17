Antalya’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Korkunç kazada çarpmanın etkisi ile İskender Billur'un kullandığı otomobil 20 metre uzağa fırladı. Hurdaya dönen aracın içinde bulunan İskender Billur, eşi Gülden Billur kızı Gülçin Burçin Kaya ve 2.5 yaşındaki torunu Yiğit Ata Kaya yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen İskender Billur hayatını kaybetti.

CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından oğul Berfu Billur babasının cenazesini teslim aldı. Beşiktaş Ortaköy'de oturduklarını belirten Berfu billur cenazenin aile mezarlığında toprağa verileceğini söyledi. Varsak Mahallesine satın almak için ev bakmaya gittiklerini dönerken kazanı meydana geldiğini belirten Berfu Billur, "Araç bize süratli vurdu. Bizim aracımızı 20 metre uzağa fırlattı" diye konuştu. Kazanın ardından gözaltına alınan diğer araç sürücüsü Necla B. gözaltına alındı.