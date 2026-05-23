Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da feci kaza: Çöp kamyonu motosikleti ezdi geçti! 2 ölü
Giriş Tarihi: 23.05.2026 09:35

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, motosiklet çöp kamyonuyla çarpıştı. Meydana gelen kazada motosikletteki Hasan Aşkın (18) ve Bekir Sarpdağ (17), hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Kumluca'ya bağlı Merkez Mahallesi Gödene Caddesi mezbaha yol ayrımındaki kontrolsüz kavşakta, dün saat 23.00 sıralarında, Hasan Aşkın ve Bekir Sarpdağ'ın bulunduğu motosiklet ile Kumluca Belediyesi'ne ait çöp kamyonu çarpıştı.

ACILI AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Asfalta savrulan Aşkın ve Sarpdağ, bordür taşına başlarını çarpıp yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Hasan Aşkın ve Bekir Sarpdağ'ın yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Kazayı haber alan Aşkın ve Sarpdağ'ın aileleri geldikleri olay yerinde fenalık geçirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hasan Aşkın ve Bekir Sarpdağ'ın cenazeleri, Kumluca Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bekir Sarpdağ

Hasan Aşkın

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

