Antalya’da feci kaza! Kontrolü kaybeden motosikletli ağaca ok gibi saplandı: Hüseyin Ökçe hayatını kaybetti!

Kaza, saat 02.40 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya Belediyesi Spor Hizmetleri personeli olduğu öğrenilen Hüseyin Ökçe'nin (36) idaresindeki 07 BAC 687 plakalı motosiklet, Alanya istikametinden Gazipaşa yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarptı.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hüseyin Ökçe ile yolcu olarak bulunan N.D. (41) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YOLCU YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Hastanede tedavi altına alınan sürücü Hüseyin Ökçe, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yolcu N.D.'nin ise Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.