Antalya’da feci kaza: Motosiklet otomobile ok gibi saplandı! Üniversiteli Deniz kurtarılamadı

Giriş Tarihi: 13.03.2026 12:46 Son Güncelleme: 13.03.2026 12:52

Antalya'da otomobil ile motosiklet birbirine girdi. Meydana gelen kazada motosiklete sürücüsü üniversiteli Deniz Atasoy (21), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Deniz Atasoy'un kullandığı motosiklet ile tali yoldan çıktığı iddia edilen Fatih Ü. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, Atasoy da yere düştü.

DENİZ KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Deniz Atasoy, kurtarılamadı. İşlemlerinin ardından Deniz Atasoy'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BABASI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Morga giden baba İzzet Atasoy, işlemlerinin ardından oğlunun cenazesini aldı. Cenaze işlemleri esnasında büyük üzüntü yaşadığı görülen Atasoy, gözyaşı döktü. İzzet Atasoy'a teslim edilen Deniz Atasoy'un cansız bedeni, defnedilmek üzere Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ne götürüldü.

