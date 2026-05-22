Antalya’da feci kaza: Takla atan otomobil alev topuna döndü! 2 ölü, 3 ağır yaralı

YARALILARIN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında sürücü H.G. ile yanındaki kadın Y.S.G.A (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan A.C.A (19) M.G (20) ve Y.K (21) ise ağır yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin Alanya Adli Tıp Morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.