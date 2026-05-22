Giriş Tarihi: 22.05.2026 14:54

Antalya'da feci kaza: Takla atan otomobil alev topuna döndü! 2 ölü, 3 ağır yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin alev alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.G'nin (30) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan araçta yangın çıktı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında sürücü H.G. ile yanındaki kadın Y.S.G.A (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan A.C.A (19) M.G (20) ve Y.K (21) ise ağır yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin Alanya Adli Tıp Morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

