Antalya’da feci olay: Sera işçisi kadının ölümünde flaş gözaltı!

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7509 Sokak'ta meydana geldi. Polis ekiplerine yapılan ihbarda, Suriyeli sera işçisi Vahda Al Şevvah'ın yanlışlıkla kendisini vurduğu bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, evli ve 3 çocuk annesi Vahda Al Şevvah'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, Şevvah'ın göğsünden tabancayla tek kurşunla vurulduğu tespit edildi. Olayda kullanılan tabanca ise bulunamadı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şevvah'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
TABANCA BULUNDU
Cinayet Büro Amirliği tarafından olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Vahda Al Şevvah'ın eşi Halil E'nin da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca ise kadının yakınları tarafından yapılan yer göstermesinde bulundu. Ölen kadının yakınları ifadelerinde, Vahda Al Şevvah'ın intihar ettiğini, korktukları için tabancayı sakladıklarını ileri sürdü.