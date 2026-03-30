Antalya’da feci olay: Sera işçisi kadının ölümünde flaş gözaltı!

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7509 Sokak'ta meydana geldi. Polis ekiplerine yapılan ihbarda, Suriyeli sera işçisi Vahda Al Şevvah'ın yanlışlıkla kendisini vurduğu bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, evli ve 3 çocuk annesi Vahda Al Şevvah'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, Şevvah'ın göğsünden tabancayla tek kurşunla vurulduğu tespit edildi. Olayda kullanılan tabanca ise bulunamadı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şevvah'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.